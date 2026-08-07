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Rize'de Yaşayan Miras Şöleni Başladı

Rize'de Yaşayan Miras Şöleni Başladı
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Rize'de Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 3 günlük Yaşayan Miras Şöleni, Çay Çarşısı'nda başladı. 45 tescilli sanatçı, geleneksel el sanatları ve kültürel mirası ziyaretçilerle buluşturuyor.

RİZE'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni başladı.

Rize'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde 3 gün sürecek 'Rize Yaşayan Miras Şölen'i Rize Çay Çarşısı'nda başladı. Açılışa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve vatandaşlar katıldı. Kurulan stantlarda Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 11 unsuru ve 30'u geleneksel el sanatlarında olmak üzere toplam 45 tescilli sanatçı kültürel zenginlikleri ziyaretçilerle buluşturdu.

'ASIL AMACIMIZ BU KÜLTÜRÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK'

Şölene Artvin'den katılan bağlama yapımı sanatçısı Recep Temur, "Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında davet üzerine geldim. Katılım gayet güzel. Burada bunun yapımıyla alakalı sorular soruyorlar onları cevaplıyoruz. Asıl amacımız bu kültürü gelecek kuşaklara aktarabilmek" dedi.

Çömlek sanatçıcı Hilal Karasu da "Burada birçok alanda Kültür Bakanlığı sanatçıları var. İşleri çok iyi yapan isimler. Ziyaretçiler bu geleneksel sanatlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Hem de bazılarının yapılışlarını deneyimle şansına sahip olacaklar" diye konuştu.

'STANTLARI GEZMEK ÇOK KEYİFLİ'

Stantları ziyaret eden Sedanur Köz ise, "Stantları gezmek çok keyifli. Ben özellikle gençlerin gezmesi taraftarıyım. Çünkü bu geçmişten gelen mirası geleceğe taşıyacak olanlar gençlerimiz. Buradaki ustalarımız birçok konuda faaliyet gösteriyorlar. Ben ustalarımızın daha çok teşvik edilmesini, maddi manevi bütün değerlerinin yükseltilmesi taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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