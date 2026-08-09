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Ovit Yaylası'nda 26. Geleneksel Şenlik Coşkusu

Ovit Yaylası'nda 26. Geleneksel Şenlik Coşkusu
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Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası'nda düzenlenen 26. Ekşioğlu Vakfı Yayla Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yayla göçü canlandırması, inek güzellik yarışması ve çeşitli oyunlarla katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Rize'de, Ekşioğlu Vakfınca "Ekşioğlu Vakfı 26. Ovit Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, yöresel kıyafetler giyen kadınlar, çiçek ve renkli boncuklarla süsledikleri ineklerle tulum eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçünü canlandırdı.

Etkinlik kapsamında "inek ve buzağı güzellik yarışması" düzenlendi. Büyükler ve çocuklar için çuvalla koşu ile ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarının da yapıldığı şenlikte, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, AA muhabirine, ilçenin farklı noktalarında yayla şenlikleri düzenlendiğini belirterek, "Bunların ilçemizin tanıtımına ve birlik beraberliğimize katkısı oluyor." dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bu tür etkinliklerin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler, yüzyıllardır buralarda olmanın, kadim bir kültürü taşımanın belgeleridir, tapusudur." diye konuştu.

İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, Ovit Yayla Şenliği'nin yörenin turizmi ve tanıtımı ile hemşehrilerin kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi de geçmişten gelen yaylacılık kültürünü yaşatmaya ve bölgeyi tanıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Şenliğe, kent ve ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti ve kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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