Rize'de '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' Sergisi Açıldı

Rize'de '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Halk Eğitimi Merkezi, 4 ile 75 yaş arasındaki 140 kursiyerin eserlerini sergilediği bir yıl sonu sergisi düzenledi. Sergide 160 yağlı ve akrilik tablo yer alıyor, katılımcılar arasında genç yaşlardaki Elfida ile 66 yaşındaki Esin Şerifoğlu da bulunuyor.

Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi.

Şehir merkezindeki bir AVM'de açılan yıl sonu sergisinde, 4 ile 75 yaş arasındaki 140 kursiyerin yağlı ve akrilik boyalarla hazırladıkları 160 resim izlenime sunuldu.

Usta öğretici Arzu Arslan, her yaş grubundan katılımcının çalışmalarının bulunduğu serginin 4 gün açık kalacağını belirtti.

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Esin Şerifoğlu da sergiye, gençliğinde kullandığı motosikletin resmiyle katıldı.

Emekli olunca resim yapmaya başladığını söyleyen Şerifoğlu, "Kursta hocamın sayesinde yağlı boya çalışmasını öğrendim. 14'ten 23 yaşıma kadar kullandığım motosikletin resmini de yapmak istedim. Çok mutluyum, gelenler tablomu çok beğeniyor, yaşıma göre de böyle bir tablo çıkarttığım için hoşlarına gidiyor. Sanat, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey." dedi.

8 yaşındaki Elfida Çemberci de yaptığı resmin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Kültür Sanat
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel teşekkür

Törene Erdoğan'ın Aliyev için sarf ettiği sözler damga vurdu
Roma'dan RAMS Başakşehir'e transfer! Eldor Shomurodov imza için İstanbul'da

Roma'dan Süper Lig'e transfer! İmza için İstanbul'da
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Ordu'da yol çalışmasında Roma-Bizans dönemine ait mezar kalıntısı bulundu

Yol çalışmasında Roma döneminden kalma mezarlar bulundu
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.