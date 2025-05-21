Ressam Hatai Abdullayev'den Mattia Minguzzi'ye Anma: Portre ve Kaykay

Ressam Hatai Abdullayev'den Mattia Minguzzi'ye Anma: Portre ve Kaykay
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Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir duvara çizdi. Abdullayev, duyduğu üzüntüyü ifade ederek paylaşımda bulundu.

AZERBAYCANLI ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını Edirne'deki bir istinat duvarına çizdi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayıp yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını, mahallesindeki istinat duvarına resmetti. Abdullayev, resmederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullayev, paylaşımında Minguzzi'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" ifadelerine yer verdi. Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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