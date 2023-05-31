Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu: Müze ve kütüphane oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait veya kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği 'Recep Tayyip Erdoğan Müzesi' ve 'Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi' oluşturmak amacıyla 'Recep Tayyip Erdoğan Vakfı' kuruldu. Vakfın kurucuları arasında, Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait veya kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği ' Recep Tayyip Erdoğan Müzesi' ve ' Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi' oluşturmak amacıyla ' Recep Tayyip Erdoğan Vakfı' kuruldu. Vakfın kurucuları arasında, Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınladı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08.05.2023 tarihli ve E: 2023/197, K: 2023/188 sayılı kararıyla İstanbul'da kurulan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'nın kuruluş amacı, ilanda şöyle açıklandı:

"İstanbul ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği 'Recep Tayyip Erdoğan Müzesi' ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla 'Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi' kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemektir."

Vakfın kurucuları arasında, Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer aldı.

İlanda, 120 bin TL sermayeli vakfın sona ermesi halinde mal ve hakların devrine ilişkin ise "Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir" açıklamasına yer verildi.