Rana Demiriz, İzmir Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

Yazar Rana Demiriz, İzmir'deki kitap fuarında okurlarıyla bir araya geldi.

Demiriz, Fuar İzmir'de 26 Ekim'de kapılarını açan 4. İzmir Kitap Fuarı'nda imza günü gerçekleştirdi.

Okurlarıyla sohbet eden Demiriz, kitabını imzaladı.

Demiriz, AA muhabirine ilk kitabını 14 yaşında yazdığını, 4 kitabı sevenlerine sunduğunu söyledi.

Kendini topluma ve çocuklara karşı sorumlu hissettiğini anlatan Demiriz, "Kitaplarım çocuk ve genç etiketiyle çıkıyor. Okul etkinliklerine gidiyorum ve olabildiğince çocuklarla temas edip onlara 'ben genç yaşta başardım, siz de başarabilirsiniz' diyorum. Etkinlikleri sosyal sorumluluk gibi yapıyorum ve geri dönüşleri çok güzel." dedi.