Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde Atatürk Portre Halısı Sergileniyor

Isparta'da bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde sanatçı Ahmet Aksakal'ın yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu 3 boyutlu halı sergileniyor. Halı, 1 milyon 186 bin 560 düğüm atılarak dokunmuş ve 120 renk ip kullanılmıştır. Müze ayrıca Toros kilimleri ve diğer etnografik ürünleri de sergilemektedir.

ISPARTA'da halı, kilim ve etnografik ürünlerin sergilendiği Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde sanatçı Ahmet Aksakal'ın yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu 3 boyutlu halı sergileniyor. 1 milyon 186 bin 560 düğüm atılıp, 120 renk ip kullanılarak dokunan portre halı, müzede türündeki tek halı olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin önemli etnografya müzelerinden olan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde 3 bin 500 ürün bulunuyor. 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olmasının yanı sıra 10 katı ve sergileme salonları ile dikkati çeken müzenin girişinde; 3 boyutlu Atatürk halısı yer alıyor. Sanatçı Ahmet Aksakal'ın 1990'da 120 renk ip kullanarak dokuduğu, ilmekleri yünden halı portre özelliği ile dikkati çekiyor. 216x160 santim ebatlarında, 3,45 metrekare genişliğinde ve 1 milyon 186 bin 560 düğüm atılarak yapılan halı, sanatçı Aksakal'ın 2014'te vefatı sonrası ailesi tarafından 2020'de müzeye bağışlandı. Müzenin baş köşesine konulan Atatürk halısı, o günden bu yana ziyaretçileri karşılıyor.

Müzenin Isparta'da 2013 yılından beri hizmet verdiğini aktaran Saban, "Müzemiz dikey ve yatay mimarisiyle dikkati çekiyor. 3 bin 200 metrekare alana sahip, 10 katlı bir müzedir. 10'uncu katımız seyir katımız olarak geçer. Alt katlardan itibaren farklı bölgelere ait ama çoğunluğu Isparta halısı olmak üzere eserler sergilenmektedir. Birinci katımızda eski kültürümüze ait mutfak kapları, tarım aletleri gibi etnografik ürünler sergileniyor. Aynı zamanda bizim 'Toros kilimleri' diye adlandırdığımız düz dokuma kilimlerimiz sergilenmektedir" diye konuştu.