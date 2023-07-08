Prof. Dr. İlber Ortaylı, Devrek'te söyleşiye katıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Ortaylı, Devrek Kent Müzesi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı ve Devrek'te askerlik yaptığı döneme ait anılarını paylaştı. Konuşmasında Türkiye'nin son 20 yılda büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Ortaylı, ülkenin kalkınmasına rağmen okuma, yazma ve coğrafya bilgisinde eksiklikler olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde söyleşiye katıldı.

İlk olarak Devrek Kent Müzesi'ni ziyaret eden Ortaylı, müze hakkında Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan bilgi aldı.

Ortaylı, daha sonra kent müzesinin anı defterini imzaladı.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, 32. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ortaylı, Devrek'te askerlik yaptığı döneme ait anılarını anlattı.

Türkiye'nin 1974 yılında sefil bir ülke olmadığını belirten Ortaylı, "Türkiye halkı daha iyi bir hayat seviyesine bir ölçüde çıkmış, 1974'te Devrek'in yabancı işçi nüfusu vardı. Fakat bugünkü kadar kalabalık değildi. Madencilik ana sektördü, ağaç sanayi, ormancılık yeterince gelişememişti. Kültürel hayatta büyük bir hareketsizlik vardı. İnsanlar ne okuyor ne de tartışıyordu. Tek bildikleri siyah beyaz televizyon seyretmekti. Dünyadan bihaber bir basın vardı. Basının tek özelliği Türkçeyi iyi kullanmaktı, bugünkü gibi feci bir Türkçe yoktu." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, son 20 yılda büyük gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Türkiye kalkınıyor, insanlarımız değişti. İnsanların değişmeyen kafası, okuma, yazma ve coğrafyayı bilmemekte ısrar etmesidir. Üniversiteye gelen talebe bile harita çizmesini bilmiyor. Burası madenci şehridir. Madencilik ölüyor, tıpkı halıcılığın ölmesi gibi. Diplomasını bizim verdiğimiz insanlarımızın göç etmesini, başka ülkelerde hizmet vermelerini hoş görmüyorum. Çünkü bu büyük bir yatırımdır, bu yatırımımızı komşunun kapmasına göz yumamam." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ortaylı'ya plaket, Devrek bastonu ve askerlik yaptığı döneme ait çerçeveli bir fotoğraf hediye edildi.