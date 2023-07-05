Görme engelli müzisyen Hasan Deniz Örak, konserindeki başarısıyla alkış topluyor

7 yaşında dinlediği parçayı piyanoda kendi kendine çalmaya başlayan ve 6 ay içinde ilk konserini veren görme engelli Hasan Deniz Örak, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesine ait ABRSM'de üstün yetenek belgesi ile bölge birinciliği ile onurlandırılan genç yetenek, dün akşam Gümüşlük'te düzenlenen bir etkinlik kapsamında sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi.

25 Temmuz 2008 yılında Antakya'da dünyaya gelen görme engelli Hasan Deniz Örak, müziğe olan tutkusuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 7 yaşında yaşam koçunun dikkatiyle yeteneği fark edilen Örak, yıllardır verdiği konserlerle ve ödüllerle alkış topluyor. Örak, son olarak dün akşam sahneye çıkarak performans sergiledi.

KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR

Başarısıyla hayran kitlesini genişleten Hasan Deniz Örak 3 gün boyunca Elena Çekiç, Natali Sovuksu ve Gülsin Onay ile çalışarak Gümüşlük Festival Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte dün akşam sahneye çıktı.

BİR HAFTA İÇİNDE NOTALARI ÖĞRENDİ

Müzik ilgisini 7 yaşında yaşam koçunun küçük oyuncak piyanosunda dinlettiği bir parçayı kendi kendine çaldığını fark etmesiyle yeteneği keşfedilen Özak, bir hafta içinde tüm notaları öğrendi. Bir hocadan piyano dersleri almaya başlayarak 6 ay içinde ilk konserini veren genç yetenek, basının ilgisi ve başarısıyla televizyon programlarında yer aldı.

MİMAR SİNAN KONSERVATUARI'NDAN DAVET ALDI

Katıldığı canlı yayındaki performansıyla adından söz ettiren Örak, Mimar Sinan Konservatuarı'na davet aldı ve sınavları geçmiş olmasına rağmen özel olarak komite toplanıp konservatuara kabul edildi. Bir sene İstanbul'da konservatuara devam eden yetenek, bürokratik engellerden dolayı bir sene sonra Antakya'ya geri göndü.

ABRSM'DE ÜSTÜN YETENEK BELGESİ ALDI

O süreçten bu yana çok sayıda konser ve yarışmaya dahil olan yetenek, İstanbul Pera'dan En İyi Türk Besteci Yorum Ödülü gibi prestijli ödüller ve dereceler aldı. Örak, bu sene de Çukurova Rapsodi Piyano yarışmasında Üst Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. İngiliz kraliyet ailesine ait ABRSM'den ilk girişinde 3 gred bir anda atlayarak üstün bir başarı göstermiş ve üstün yetenek belgesi ile bölge birinciliği ile onurlandırıldı.