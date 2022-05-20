Perşembe'de Mayıs Yedisi coşkusu - Haberler

Perşembe'de Mayıs Yedisi coşkusu

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan :

"Mayıs Yedisi bizim için denizin açılış günüdür, il dışında yaşayan hemşehrilerimiz dahi etkinliğe katılım sağladı"

ORDU - Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, belediye tarafından organize edilen Mayıs Yedisi Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya topladı. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, il dışında yaşayan Perşembeli vatandaşların da şenlik için kente geldiğini söyledi.

Doğu Karadeniz'de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu'nun bazı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle farklı bir tarihe ertelendi. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi, Perşembe ilçesinde ise davul ve zurna eşliğinde kutlandı. Perşembe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir araya gelirken, vatandaşlar için tekne turları düzenlenirken, yerel sanatçılar tarafından verilen konser eşliğinde vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs Yedisi şenliklerimizi Perşembe ilçemizde kutlamaya devam ediyoruz. hava muhalefetinden dolayı sabahtan biraz aksamalar oldu ancak şuan programımız düşündüğümüz gibi ilerliyor" dedi.

"Bu tarih bizim için denizin açılış günüdür"

Mayıs Yedisinin gün olarak çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Tandoğan, "Bizim için denizin açılış günüdür. Özellikle vatandaşlarımız bu tarihi bekler, denizde gezmeyi ve dolaşmayı, o gün 9 dalgadan atlamayı ve su alıp el ve ayaklarını yıkamayı seveler. Bu bizim gelecek ev göreneğimizdir. Biz de bunu burada çeşitli etkinlikler ile beraber canlandırıyoruz" diye konuştu.

"İl dışında yaşayan vatandaşlarımız da katılım sağladı"

"Tüm vatandaşlarımız şuanda iskelede, kayıklar ile denize açılıyorlar ve bu günü değerlendiriyorlar" diyen Başkan Tandoğan, "Yaptığımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyor ve şuan güzel bir katılım var. Perşembe halkımız bunu seviyor, il dışında yaşayan kardeşlerimiz de bugün burada, onları da görmüş oluyoruz. Vatandaşlarımız Mayıs Yedisinin ertelendiğini düşünseler dahi bizim anlam ve tarih açısından bu etkinliği erteleme şansımız yok, inşallah en iyi şekilde değerlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Tandoğan, tarih boyunca gelen gelenek ve göreneklerin ilçede yaşatıldığını da belirterek, özellikle büyük yaştaki vatandaşların bu geleneğe daha çok önem verdiğini aktardı.

"İnsanların yüzü gülüyor"

Vatandaşlar ise Mayıs Yedisinin geçmişinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Etkinlik alanında köfte ekmek satışı yapan Suat Öre, "Halkın böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Çok şükür bu günleri yaşadık. İnsanların yüzü gülüyor" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan binlerce vatandaş keyifli dakikalar yaşarken, düzenlenen organizasyonda yerel sanatçılar da sahne aldı.