Pazaryeri Belediyesi Açık Hava Sinema Geceleri Başladı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri başladı.

İlk gece Hükümet Konağı önünde çocuklara 2. akşam ise büyüklere engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı Buğday Tanesi filmi gösterildi.

Filmin kahramanı İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in davetlisi olarak geceye katıldı.

Gösterinin başında alanı dolduranlara hitap eden Bayram şunları kaydetti:

"Bu film, 10 milyon özel gereksinimli, ailesiyle birlikte 40 milyon ve totalinde 84 milyonu ilgilendiren bir film ve herkes kendisinden bir kare görüyor. Bir özel gereksinimli dört duvar arasında kalacakken mücadele ediyor, okuyor, hayata tutunuyor. Hakim olmak istiyor olamıyor, vekil oluyor, yasanın değişmesine vesile oluyor, topluma örnek oluyor. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri kendilerine bir özgüven oluşturuyor. Bu film çekilirken de hep şunu söyledim; 10 milyon kardeşimden biri hayata bağlanıp azim mücadelesi elde ederse o film amacına ulaşmış demektir."

Duygulu anların yaşandığı geceye, Pazaryeri Kaymakamı Bilecik Vali Yardımcısı Ferhat Altay, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, engelli vatandaşlar ve Pazaryerililer katıldı.

Gecede Belediye tarafından izleyicilere patlamış mısır ve çay ikramı yapıldı.