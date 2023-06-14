Pandemi döneminde sıkıldı, 3 yıl sonra Avrupa'dan birincilikle döndü

Pandemide eve kapanması şampiyonluğu getirdi

Pandemide evde durmaktan canı sıkılan Efe, piyano şampiyonu oldu

İZMİR - Üç yıl önce pandemide evde kalmaktan sıkılarak eline aldığı orgla müzik serüvenine başlayan 15 yaşındaki Efe Öksüz, İtalya'da katıldığı uluslararası piyano yarışmasından birincilikle döndü. Ailesi ve hocasının da gururunu yaşadığı Efe, ileride doktorluk mesleğinin yanı sıra piyanosuyla büyük konserler vermek istediğini söyledi.

İzmir'de yaşayan ve Cihat Kora Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Efe Öksüz, henüz 8 yaşındayken babasının kendisine aldığı mini orgla müziğe ilk adımını attı. Bu hevesinden vazgeçen Efe, orgunu kaldırarak yatağının altına koydu. 3 yıl önce 6'ıncı sınıf öğrencisiyken dünyayı kasıp kavuran korona virüs pandemisi sebebiyle canı sıkılan Efe Öksüz, orgunu yeniden gün yüzüne çıkardı. İnternetten izlediği eğitim videolarıyla kendisini geliştiren Efe, babası Tahsin Öksüz'ün de dikkatini çekti. Oğluna elektronik bir piyano alan Tahsin Öksüz, daha sonra ders alması ve kendisini geliştirmesi için, piyano ve şan eğitmeni Esra Yüce ile Efe'yi tanıştırdı.

Can sıkıntısından Avrupa şampiyonluğuna

Evde canı sıkıldığı için çaldığı orgla başlayan müzik serüveni, Esra Yüce'den alınan eğitimle taçlandı ve bir yıllık eğitimin ardından Efe Öksüz, İtalya'nın Taronto kentinde düzenlenen yarışmaya başvurdu. "11. İnternational Music Competition For Youth Dinu Lipatti" yarışmasına katılan Efe, 180 kişi içerisinde kendi yaş ve kategorisinden birincilikle yurda döndü. Annesi Öznur ve babası Tahsin Öksüz ile birlikte şampiyonluk gururu yaşayan Efe, önümüzdeki süreçte de doktorluk mesleğinin yanı sıra müzisyen kimliğini sürdürmek ve Avrupa'da büyük konserler vermeyi hedeflediğini söyledi.

"Yatağımın altında yıllardır duran bir org vardı onu çıkardım"

3 yıl önce pandemiden dolayı evde kalmaktan sıkıldığını, müziğe de böyle ilgi sardığını söyleyen Efe Öksüz, yarışmadan birincilikle ayrıldığı için duyduğu mutluğu anlattı. Öksüz, "Yaklaşık 3 yıldır piyano çalıyorum. Aslında ilk olarak sekiz yaşında başlamıştım ama sonra bıraktım. Daha sonra pandemi döneminde, 6'ıncı sınıftayken eve kapandığımız için çok sıkılmıştım ve yatağımın altında yıllardır duran bir org vardı onu çıkardım. İnternetten izlediğim videolar sayesinde yeniden çalmaya başlayınca babam bana elektronik piyano aldı. Babam bendeki yeteneği fark edince Esra Hoca ile iletişime geçti ve yaklaşık bir yıldır da kendisiyle çalışıyoruz. İtalya'da bir piyano yarışması olduğunu da Esra Hoca'dan öğrenmiştim ve ilk duyduğumda çok sevindim. Güzel bir etkinlik, uluslararası bir yarışmaydı. Rakiplerim de gayet yetenekli ve zorluydu. Oradan da birincilikle ayrıldığım için çok mutlu oldum" dedi.

"Daha fazla yarışmaya katılıp birincilikler elde etmek istiyorum"

İlerideki hedeflerinden de bahseden Efe Öksüz, "Piyano çalarken huzur hissediyorum, özgürlük hissediyorum. Notalara istediğim gibi bastığım için özgür hissederim. ve piyano çalmak gerçekten çok güzel ve huzur verici bir şey. Hayalim de önce doktor olmak; doktorluğun yanında da piyanoda kendimi daha da geliştirerek konserler vermek var. Daha fazla yarışmaya katılıp birincilikler elde etmek istiyorum" diye konuştu.

"Ekstrem bir yetenek olduğunu düşünüyorum"

İtalya'da eğitim alıp Türkiye'de bir çok yetenekli öğrenciye piyano ve şan dersi veren, Efe'nin hocası Esra Yüce de, Efe Öksüz ile 1 yıldır çalıştıklarını ve kendisinin inanılmaz yetenekleri olduğunu dile getirdi. Yüce, "Efe çok yetenekli öğrencilerimden biri. Ekstrem bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Uluslararası bir müzik yarışmasından birincilikle döndü. Bizi de çok mutlu etti; gururlandırdı. Biz bu yarışmaya hazırlık sürecimizde çok disiplinli çalıştık. Haftada üç kez buluştuğumuzu bilirim ve Efe bana çok büyük bir yetenekle çalıştığımızı hissettirdi. Kısa zamanda büyük bir repertuvar hazırladık. Efe gerçekten de çok yetenekli bir öğrenci. Yani onu eğer 8 yaşındayken tanısaydım, kendisi Fazıl Say kadar yetenekli bir müzisyen olabilirdi. Ama yine de bunun için geç olmadığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.