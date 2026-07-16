Pamukkale ve Hierapolis, 15 Temmuz'da Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'ni Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlattı. Etkinliğe ilişkin görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Denizli'de anlamlı bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti, Türk bayrağının simgesi olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

Milli iradeye sahip çıkan milletin 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği direnişi anmak amacıyla gerçekleştirilen görsel çalışma, hem tarihi mirası hem de milli birlik ruhunu aynı karede buluşturdu. Gece boyunca kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılan Pamukkale ve Hierapolis, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan etkinlik videosu, kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da kendi hesaplarında yayımlandı.

Bakan Ersoy paylaşımında, "15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. İrade Bizim Zafer Bizim." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı