Özkan Uğur için AKM'de düzenlenen törende Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta sanatçıyla birçok projeye imza atan Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.