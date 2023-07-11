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Özkan Uğur için AKM'de düzenlenen törende Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Kültür Sanat Haberleri

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta sanatçıyla birçok projeye imza atan Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Özkan Uğur için AKM'de düzenlenen törende Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Özkan Uğur Cem Yılmaz Üsküdar AKM Kültür Sanat Haberler

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