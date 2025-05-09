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Özel Gereksinimli Bireylerin Annelerinden Oluşan Koro Anneler Günü'nde Sahne Aldı

Özel Gereksinimli Bireylerin Annelerinden Oluşan Koro Anneler Günü'nde Sahne Aldı
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Trabzon'da düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro Türk halk müziği konseri verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, annelerin yaşamındaki önemine vurgu yaparak, özel bireyler ve anneleri için yaşam merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro, Anneler Günü etkinliğinde sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ndeki programda, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Özel bireyler ve anneleri için yaşam merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Genç, annelerin insan yaşamındaki öneminin altını çizdi.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar ise merkezde 380 bin kadın ve kız çocuğunun güçlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat da özel gereksinimli çocuklara sahip annelerin yaşadıkları zorlukları hafifletmek amacıyla yola çıkarak koro oluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan 13 kişilik koro, Türk halk müziği konseri verdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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