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Özbekistan'ın 35. yılı Antalya'da kutlandı

Özbekistan'ın 35. yılı Antalya'da kutlandı
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Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı Antalya'da kutlandı. Büyükelçi Khaydarov, kentte cadde/park ve tanıtım merkezi açmayı hedeflediklerini, Antalyalıların Özbekistan'ı daha iyi tanımasını istediklerini söyledi.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümü, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Antalya'da Özbekistan ile bağlantılı bir cadde veya park oluşturulması ve Özbekistan Tanıtım Merkezi açılması yönünde çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov'un ev sahipliğinde düzenlenen programa Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat da katıldı. Program öncesinde davetlilere Özbek mutfağının geleneksel lezzetlerinden Özbek pilavı ikram edildi.

"Özbekistan Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır"

Programda konuşan Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın bağımsızlığının 35'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Özbekistan'ı bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Özbekistan, Türk dünyasının ve Türk devletleri topluluğunun ayrılmaz, olmazsa olmaz bir parçasıdır" dedi.

Gençlik yıllarında Özbekistan'ın bağımsızlığını görmenin kendileri için önemli bir hayal olduğunu dile getiren Arat, "O yıllarda 'Özbekistan'ın bağımsızlığını ne zaman göreceğiz?' diye düşünürdük. Aradan 35 yıl geçti. O günleri bugün gibi hatırlıyorum. Kardeş Özbekistan halkını, Özbekistan'ın kıymetli yöneticilerini ve Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, dostluğuna ve kardeşliğine inanan herkesi sevgi, muhabbet ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özbekistan'da her alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Arat, Özbekistan halkına sağlık, refah, huzur ve barış içerisinde güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

"Antalyalı kardeşlerimizin Özbekistan'ı daha iyi tanımasını istiyoruz"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ise bağımsızlığın 35. yıl dönümünü Antalya'da kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde milli günler dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Khaydarov, "Türkiye büyük bir devlet, 81 ili var. Biz büyükelçilik olarak her bir bölgesinde bayramlarımız vesilesiyle kutlamalar yapmaya çalışıyoruz. Nevruz Bayramı'nı Hatay'da kutladık, ardından Gaziantep'te, şimdi de Bağımsızlık Bayramı'mızı Antalya'da kutluyoruz" diye konuştu.

Antalya'daki temaslarında ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ele aldıklarını belirten Khaydarov, "İnşallah önümüzdeki dönemde Antalya'da Özbekistan ile bağlantılı bir cadde veya park kurulmasını hep beraber kutlayacağız. İnşallah bir Özbekistan tanıtım merkezi de açacağız. Antalyalı kardeşlerimizin Özbekistan'ı daha iyi tanımasını istiyoruz" dedi.

"Antalya'dan Özbekistan'a her gün uçak var"

Antalya ile Özbekistan arasındaki ulaşım imkanlarına da değinen Khaydarov, "Her gün Antalya'dan Özbekistan'a bir uçak var. Özbekistan'a gitmek isteyenler için imkanlarımız çok geniş. Yeni Özbekistan'ı kendi gözlerinizle görmenizi, yeni dönemdeki başarılarımızı görmenizi çok isterim" ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ın yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Khaydarov, bugüne kadar elde edilen başarılarda Türkiye'nin de payı bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesini temenni etti.

Program kapsamında Büyükelçi Khaydarov etkinlik sergi alanını gezerek davetlilerle bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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