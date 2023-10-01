Özbekistan'da Türk Film Günleri Açıldı

Özbekistan'da düzenlenen İpek Yolu İncisi 15. Taşkent Uluslararası Film Festivali kapsamında festivalin özel konuğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı Kültür Gecesi ve Türk Film Günleri'nin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın yanı sıra festival için Türkiye'den gelen sanatçılar ile davetliler katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Bakan Nazarbekov, Taşkent Uluslararası Film Festivali'nin uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 2021'den itibaren yeniden yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Nazarbekov, festivalin dünyaca ünlü sinema sanatçılarını bir araya getirmesinin yanı sıra karşılıklı tecrübe ve deneyim paylaşımında önemli rol oynadığını belirtti.

Festivalin sinema sanatı tarihinde parlak bir sayfa olarak kalacağına inandığını vurgulayan Nazarbekov, Özbekistan'ın 115 yıllık sinema tarihine sahip olduğunu anlattı.

Nazarbekov, kültür ve sanat insanlarına verdiği destekten dolayı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığını Özbekistan'ın "Kültür ve Sanat Fedakarı" nişanıyla taltif etmek istediklerini belirterek, ödülü Batuhan Mumcu'ya sundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu da ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, iki ülke arasında cumhurbaşkanları düzeyinde çok iyi ilişkilerin bulunduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede kültür alanındaki işbirliklerinin de artarak devam ettiğini vurguladı.

"Türk Dünyası Sinemacılar Birliği kuruldu"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, 2023 yılının Türkiye, Türk dünyası ve Türk kültürü için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu sene Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100, TÜRKSOY'un kuruluşunun da 30. yılının kutlandığını hatırlattı. Raev, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutladı.

TÜRKSOY'un 30 yılda kültür ve sanat alanında sayısız etkinlikler düzenlediğini, Türk dünyasının birbirinden değerli şair, yazar, heykeltıraş, ressam, fotoğraf ve ses sanatçılarını bir araya getirmeye, buluşturmaya ve işbirliklerini daha da güçlendirmeye çalıştığını kaydeden Raev, TÜRKSOY'un öncülüğünde Türk dünyasının müzeciler, tiyatrocular ve yazarlar birliklerini kurduklarını, ressamlar ve fotoğrafçılar birliğinin kurulmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Raev, festival çerçevesinde Taşkent'te yapılan Türk Halkları Sinemacılar Forumu'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sinema yetkililerini bir çatı altında toplayacak Türk Dünyası Sinemacılar Birliğini kurduklarını ve Başkanı olarak Özbekistan Sinematografi Birliği Başkanı Firdavs Abduhalikov'u seçtiklerini söyledi.

Sinemacılara TÜRKSOY'un Onur Nişanı verildi

Türk Dünyası Sinemacılar Birliğinin Türk dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Raev, konuşmasının ardından Türk dünyası sinemasına emeği geçen, sinemaya ömrünü adayan ve gelişmesinde katkı sağlayan sinema sanatçılarına TÜRKSOY'un Onur Nişanı'nı takdim etti.

Onur Nişanı takdim edilenler arasında Azerbaycanlı Elçin Guliyev, Kırgızistanlı Artıkpay Suyundukov, Kazakistanlı Tungışbay Jamankulov, Türkmenistanlı Maya Aymedova, Özbekistanlı Gülçehre Camilova, Türk sinema sanatçısı ve yönetmen Semih Kaplanoğlu yer aldı.

Türk Film Günleri etkinliğinin açılışına katılan Türk yönetmen ve oyuncular, Özbek sinemaseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Türk halklarına ait çeşitli gösteri ve halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, sahne alan şarkıcılar Ayla Çelik ve Oğuzhan Koç Özbek izleyicilerin beğenisini topladı.