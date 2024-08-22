Otizmli Öğrenci Bağcılar Belediyesi Sergisinde Yer Alacak

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli Hamza Danışmanoğlu, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda yer alan Resim Atölyesi'nde 6 tablo yaptı. Danışmanoğlu'nun yaptığı tablo eylül ayında belediyenin gerçekleştireceği sergide yer alacak.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, yaz mevsimi boyunca da hizmet veriyor. Hafta içi her gün açık olan Resim Atölyesi'nde 35 engelli ders alıyor. Burada eğitim gören Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli Hamza Danışmanoğlu, yaz tatili boyunca Engelliler Sarayı'na 6 adet yağlı boya çalışması yaptı.

ÖZDEMİR: ONLARIN BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR

Engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verdiklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İlçemizde çok yetenekli engelli kardeşimiz var. Onlar için kültür, sanat, müzik ve spor alanında birçok kurs hizmeti veriyoruz. Kardeşlerimizin hayallerine giden yolda onlara destek vermek ve onların da bunu başardığını görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

'FIRÇA, TUVAL VE PALET EN İYİ ARKADAŞLARIM'

Engelliler Sarayı ortamının kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Danışmanoğlu, "Üniversiteden önce de buraya geliyordum. Hatta üniversiteye girmek için bir aşama olan yetenek sınavını kazanmamda da buradaki hocalarımdan aldığım eğitimin katkısı oldu. Kendimi burada çok özgür ve rahat hissediyorum. Resim yapmak bana dinlenmek gibi geliyor. Fırça, tuval ve paletim benim en yakın arkadaşlarım oldu. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. İki ay içinde 6 yağlı tablo yaptım. Yakın zamanda açılacak olan 'Motif' isimli sergide tablolarımı sergileyeceğim. Benim gibi resme meraklı gençlere bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.