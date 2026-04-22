OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının geçmişimiz açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Şimşek, TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın bir bayram olmanın yanında aynı zamanda millet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğuna dikkat çekerek, "Kurtuluş Savaşının devam ettiği zorlu şartlarda açılan TBMM, milli mücadelenin karargahı ve millet iradesinin tecelligahı olarak bağımsızlık yolunda atılmış güçlü bir adımdır" dedi.

Başkan Cengiz Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında önemli bir görev üstlenen TBMM'nin açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne yazık ki, kısa zaman önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle içimiz buruk, acımız büyüktür. Bu tür acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyor ve çocuklarımız için her günün bayram coşkusunda geçmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımızın bu bilinç ve özgüvenle, atalarına layık olmak için üstün bir çaba ile çalışarak ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Bizler de ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam etmeliyiz. Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için eğitimden sosyal hayata kadar her alanda çocuklara yönelik yatırımların artırılması gerekiyor. Çünkü güçlü bir gelecek inşa etmenin yolu bilinçli, donanımlı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinden geçiyor. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin kuruluşunun yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bu topraklar için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

