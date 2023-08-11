Orta Asya Gençlik Forumu Issık Göl'de düzenlendi

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya Gençlik Forumu, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a ithaf edildi. Forumda genç liderler ve aktivistler, ülkelerinin gençlere yönelik destek programlarını anlattı ve sektörlerindeki gelişmeleri paylaştı.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde "Orta Asya Gençlik Forumu" düzenlendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı organizasyonunda düzenlenen forum, bu yıl 12 Aralık'ta doğumunun 95'inci yıl dönümü kutlanacak olan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a ithaf edildi.

Orta Asya ülkelerinin önde gelen genç liderleri ve aktivistleri ile devlet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren forumda gençler, ülkelerinin gençlere yönelik destek programlarını anlattı ve çalıştıkları sektörlerdeki gelişmeleri paylaştı.

"Bu forum gençliğimizin ve toplumumuzun gelişimine katkı için eşsiz bir fırsat"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altınbek Maksutov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bu forum gençlerin, gençliğimizin ve toplumumuzun gelişimine katkıda bulunacak girişimlerini önermek, deneyimlerini paylaşmak ve güçlerini birleştirmek için eşsiz bir fırsat olacak." dedi.

Forumu, Cengiz Aytmatov'un 95. doğum yıl dönümüne ithaf ettiklerini belirten Maksutov, Aytmatov'un eserlerinin dünyanın 174 dilinde yayınlandığını ve eserlerinin toplam tirajının 80 milyonu aştığını vurguladı.

Maksutov, Aytmatov için "Kendi döneminin gerçek kahramanı, eserlerinde Orta Asya'nın ruhunu temsil eden, daha yüksek değerlere ilham veren ve zorlukların üstesinden gelmeyi öğreten ünlü ve yetenekli bir yazar." ifadesini kullandı.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Daire Başkanı Almagul Kutanova da ülke nüfusunun yüzde 30'undan fazlasını 14 ila 35 yaşlarındaki gençlerin oluşturduğunu belirterek gençleri desteklemek amacıyla sürdürülen devlet programları hakkında bilgi verdi.

Özbekistan Yasama Meclisi bünyesindeki Gençlik Parlamentosu Başkanı Şahnoza Joldasova, ülke nüfusunun yüzde 50'sinin gençlerden oluştuğunu kaydederek ülkedeki gençlere yönelik uygulanan devlet programlarını sıraladı ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osmonakun İbraimov da Cengiz Aytmatov'un Kazak halkına ve şehirlerine, Özbek halkına ve şehirlerine adadığı eserleri hatırlattı.

İbraimov, Aytmatov'un eserlerinde, bir uygarlığı paylaşan Orta Asya ülkelerinde sınırın olmamasını arzuladığına işaret ettiğini anlattı.

Cengiz Aytmatov Merkezi, Antalya'da açılıyor

Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Başkan Yardımcısı Dinara Jumabayeva, Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 1986'da Cengiz Aytmatov tarafından bizzat oluşturulduğunu, forumun başkanlığını Aytmatov'un oğlu Askar Aytmaov'un sürdürdüğünü hatırlattı.

Jumabayeva, Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve fikirlerini dünyaya tanıtmak amacıyla çeşitli ülkelerde merkezler açma çabalarına işaret ederek "Bunlardan biri, bir ay sonra Türkiye'nin Antalya ilinde açılacak." dedi.

Gençler, forum kapsamında çeşitli panellere katıldı

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazar Aytmatov'un 95. doğum yıl dönümüne ithafen, Kırgızistan'ın incisi Issık Göl'de "Orta Asya Gençlik Forumu" düzenlediklerini belirtti.

Tagayev, gençlerin, "Değişim Çağında Kültür", "Yaratıcı Endüstriler", "Tarımsal İnovasyon", "Gönüllüler - toplumun belkemiği", "Genç memurlar - geleceğe yeni bir bakış" ve "Birleşmiş Milletlerin (BM) Gençlik, Barış ve Güvenlik Üzerine aldığı 2250 sayılı kararı ışında tavsiyelerin geliştirilmesi" başlıklı panellere katıldığını ifade etti.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Daire Başkanı Kutanova da forumda aktüel konuların ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Orta Asya Gençlik Forumu, bölge ülkelerinin gençlik politikası alanında hangi yönde hareket edilmesi gerektiğini anlamak için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Gönüllüler Derneği Başkanı Şirin Abidova, forumu, "iyi insanları bir araya getiren" bir platform olarak değerlendirdiğini belirterek "Kardeş ülke Türkiye'de bu yıl meydana gelen deprem felaketinde Orta Asya ülkeleri ve halkları yardım elini ulaştırmak için elinden geleni yaptı. Bu trajedi, ortak bir acıyla bizleri birleştirdi." diye konuştu.

Bişkek'te eğitim danışmanlığı yapan Türkiye mezunu Aziz Alkanov da Kırgızistan'da gençlerin, Türkiye'de kaliteli üniversite eğitimine, staj ve kariyer imkanı nedeniyle büyük ilgi gösterdiğini söyledi.