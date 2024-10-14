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Ordu Kurul Kalesi'nde 15 Yıldır Süren Kazılar Tarihe Işık Tutuyor

Ordu Kurul Kalesi'nde 15 Yıldır Süren Kazılar Tarihe Işık Tutuyor
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Ordu Kurul Kalesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları, 2010'dan bu yana devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığındaki ekip, bugüne kadar tarihi eserler ve iki bin yıllık Kibele heykeli buldu. Belediye Başkanı Güler, kazıların Ordu'nun arkeolojik zenginliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmalarında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 6'sı arkeolog 21 kişi görev alıyor.

Kazılarda bugüne kadar 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeliyle yaklaşık 4 bin 500 parça tarihi eser bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırları içerisindeki kazı alanını ziyaret ederek, Prof. Dr. Şenyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, çıkarılan ve kazı evinde korunan eserleri inceledi.

Gazetecilere, tarihin binlerce yıl öncesine ışık tutan Ordu Kurul Kalesi kazılarının 15. yılında büyük titizlikle devam ettiğini ve kazı çalışmalarına tüm desteği sağladıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Ordu'dan adeta tarih fışkırıyor. Burada özellikle arkeolojik zenginliğimizin korunduğunu görüyoruz. Kazı sırasında gün yüzüne çıkarılan eserlerle tarih ve kültür zenginliğimize katkıda bulunuyoruz. Karadeniz'in İç Anadolu ya da Ege'ye göre arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu söylenirdi ama biz bunun tam tersi olduğunu gösteriyoruz."

Güler, çıkarılan eserlerin sergileneceği arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yaptıklarını da ifade ederek, "Karadeniz Bölgesi ve Ordu, tabiat güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik zenginliğiyle de çekim merkezi olacak." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat

Yerel Haberler Süleyman Yücel Kültür Sanat Arkeoloji Şenyurt Kültür Eğitim ordu

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