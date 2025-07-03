Ordu'daki Kurul Kalesi'nde Kazılar Yeniden Başlıyor

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde Kazılar Yeniden Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan bu yana devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanacak. Kazılarda bugüne kadar önemli eserler bulunurken, ilin tarihi zenginliğine ışık tutan çalışmaların turizme açılması hedefleniyor.

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlık yaptığını söyledi.

Çalışmalara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığını belirten Toparlak, şimdiye kadar yapılan araştırma kazılarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Kaledeki kazıların, Karadeniz'in ilk arkeolojik kazısı olarak öne çıktığını vurgulayan Toparlak, burada uzun yıllar daha kazıların devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Toparlak, Kurul Kalesi'nin tarihi geçmişinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Burası tek bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Dolayısıyla yürütülen bu çalışmada tek bir medeniyetin izlerini görebiliyorsunuz." dedi.

Kazılarda bugüne kadar 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 5 bin parça tarihi eser bulunduğunun altını çizen Toparlak, "Kazılar devam ettikçe orada yaşanmışlığı hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

Toparlak, tarihin binlerce yıl öncesine ışık tutan Kurul Kalesi kazılarına, 16'ncı sezonunda da büyük titizlikle devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazıların yapılabilmesi için her şey hazır. Ödenek sıkıntımız yok. İnşallah bu kaynak ve desteklerle buradaki çalışmaları belli aşamaya getirip kaleyi turizme açmak istiyoruz. Kazılarda ortaya çıkarılan mimari yapıların bozulmasından endişe edildiği için turizme açamıyoruz. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ordu Kurul Kalesi'ni turizme açacağız. Burası Ordu için büyük bir fırsat ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Toparlak, kazılarda ortaya çıkartılan eserlerin yeni yapılacak Ordu Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

Avukatı dövüp jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.