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Ordu'da Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali düzenlendi

Ordu'da Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali düzenlendi
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali'nde vatandaşlar, konserler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ordu'da, Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali gerçekleştirildi.

İlçenin 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yaptığı konuşmada, festivale katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Etkinlikte Selçuk Balcı, Aylin Demir ve Eylem Aydın konser verdi.

Festivale katılanlar, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Erol Çelik
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