Ordu'da 17. Vosvos Şenliği Coşkusu

Ordu'da 17. Vosvos Şenliği Coşkusu
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100 vosvos tutkununun katıldığı '17. Vosvos Şenliği', Ordu'da düzenlendi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, etkinliğin turizme katkısının büyük olduğunu belirtti.

Ordu'da, 100 vosvos tutkununun bir araya geldiği "17. Vosvos Şenliği" düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen vosvos tutkunları, Altınordu Belediyesi önünde buluştu.

Konvoyu karşılayan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şenliğin turizme ivme kazandıran bir etkinlik olduğunu söyledi.

Dostluğun, dayanışmanın ve renkliliğin simgesi haline gelen buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tepe, "Vosvos, her görenin yüzünde bir tebessüm oluşturan, çocukluğumuzu hatırlatan, içimizdeki o çocuksu heyecanı her daim canlı tutan bir simgedir. Bizler bu tür faaliyetlerin, kentlerin ruhunu besleyen, kültürünü yaşatan ve toplumsal bağı güçlendiren önemli değerler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Ordu'nun her sokağında her meydanında kültüre, sanata, spora ve bu gibi özgün etkinliklere yer açmaya devam ediyoruz." dedi.

Tepe, 6 Temmuz'da sona erecek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konvoy, şehir turunun ardından Mesudiye ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi Mesire Alanı'ndaki kampa hareket etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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