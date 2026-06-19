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Ordu'da "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" sürüyor

Ordu'da '10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' sürüyor
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, üç farklı oyunla devam etti. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' oyunu sahnelenirken, festival 21 Haziran'da sona erecek.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", 3 oyunla devam etti.

İzmir Devlet Tiyatrosunca, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği "Kral Olmak İstemeyen Aslan" oyunu sahnelendi.

Maya Tuğçe Us, Merve Kamar, Tayfur Çamlıbel, Ecem Çataloğlu Ismık, Mustafa Koçbay, Deniz Taylan Tombul, Gülben Başer ve Neslihan Serra Ayer'in rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Ebru Çulpan, ışık tasarımı Rahmi Özan, müzikleri Kemal Günüç'e ait.

Babası Aslan Kral'ın tacını devralmaya hazırlanan Teo'nun hikayesinin konu edildiği oyundaki kukla tasarımlarını ise Ayten Öğütçü yaptı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çocukların ilgi gösterdiği oyunun ardından sanatçılara plaket verdi.

Festivalin üçüncü gününde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "İpucu Dedektifleri", Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise "Mikropla Savaş" adlı oyunu sahneledi.

Altınordu Belediyesince organize edilen 10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 21 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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