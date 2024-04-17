Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil kabri başında anıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin dünya çapındaki hukukçusu ve fikir ve siyaset tarihinin öncü isimlerinden biri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil mezarı başında anıldı.

Cumhuriyet dönemi hukuk, demokrasi, fikir ve siyaset tarihinin önde gelen isimlerinden, 27 Mayıs 1960 darbesi mağdurlarından, "Gençlerle Başbaşa"nın müellifi olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vefatının 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Valilik tarafından organize edilen anma programına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya'nın yanı sıra, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Yılmaz, birçok okuldan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Ayrıca anma programına katılan öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in en önemli eserlerinden biri olan 'Gençlerle Başbaşa' kitabı da hediye olarak dağıtıldı.

"Hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor"

Anma programına katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Cumhuriyetimizin en iyi hukukçularından birisiydi. Aynı zamanda da bu hukukçuyla beraber en özgürlükçü, en demokrat kişiliklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla hem bizlere hem gençlere gerçekten rehber olabilecek önemli bir şahsiyettir. Mezarı başında kendilerini anmaktan büyük elbette ki onur duyuyoruz. Hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Ülkemizin dolayısıyla gençlerimizin bu değerleri tanıması lazım" diye konuştu.