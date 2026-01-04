Opera sanatçısı Prof. Dr. Mesut İktu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu, son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda, dün 79 yaşında hayatını kaybeden opera sanatçısı için düzenlenen törene ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

İDOB Müdürü Caner Akgün, törende yaptığı konuşmada, çok zor ve acı bir gün içerisinde olduklarını belirterek, "Bariton, opera sanatçısı, sanat yönetmeni ve müdürlüğümüzü yapmış aynı zamanda kültür sanat yaşamımıza çok derin, anlamlı izler bırakmış değerli Mesut İktu aramızdan ayrıldı, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

İktu'nun operada çalışan Türkiye'de ve yurt dışında kariyerlerini sürdüren birçok kişinin yol göstericisi olduğunu dile getiren Akgün, "Benim için de konuşmak çok zor bugün. Çünkü hepinize olduğu gibi, bu kuruma bu kadar olduğu gibi, bana da emeği çok olan ve aramızdaki bağın kuvvetli olduğu, çok önemli bir insandı." şeklinde konuştu.

İDOB başrejisörü Caner Akın, İktu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Söyleyecek çok şey var, anlatacak çok şey var ama böyle zamanlarda duygularımızı ifade etmek çok zor, boğazımız düğümleniyor. Hocayı tanıdığım 18 yaşındaki o çocuk halimden beri, onun bize verdiklerinin karşılığı yok, tarifi yok." ifadesini kullandı.

"Söylediği aryalarla bizi bambaşka yerlere götürdü"

Prof. Dr. Aydın Ayan, Mesut İktu'nun vefatının kendisini çok sarstığını söyledi.

İktu ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde birlikte çalıştıklarını aktaran Ayan, "Dayanışma içindeydik, çok güzel şeyler yaptık ve bundan da önemlisi Erasmus daveti kapsamında Norveç'e gittik, Oslo Volda'da programımız oldu. Benim bir sergim açıldı Volda'da, sergi süresince özel olarak piyano getirttik ve Mesut Bey piyano eşliğinde beş dilde söylediği aryalarla bizi bambaşka yerlere götürdü." diye konuştu.

Mesut İktu ile hatıralarını anlatan Ayan, "Dostluğumuz hiç bozulmadı ama yaşam alıp götürüyor bizi çok sık görüşemedik." ifadesini kullandı.

"Uzun bir dönem birlikte çalışma imkanı yakaladık"

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, İktu'yu uğurlarken onun biyografisinden çok hayattaki duruşununun ve elde ettiği başarıların konuşulması gerektiğini, yetiştirdiği öğrencilerin sanatçının adının yaşamasını sağlayacağını kaydetti.

Mesut İktu'nun sadece sanatçı olarak değil, yönetici olarak da Türk operasına önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Buharalı, "Bu katkıları esnasında uzun bir dönem birlikte çalışma imkanı yakaladık, kendisini daha yakından tanıma şansına sahip olduk ve ondan çok şey öğrendim." dedi.

İktu'nun hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Buharalı, şunları söyledi:

"Mesut İktu entelektüel kişiliğiyle gerçekten dikkate değer bir kişilikti. Sadece opera sanatını değil sanatın tüm dallarını yapmış olduğu felsefik araştırmalarla da buluşturarak çevresiyle paylaşmaktan büyük keyif alırdı. Sadece opera sanatını değil diğer sanat dallarına da çok hakim ve o sahnedeki arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışırken sanatın tüm disiplinleri içerisindeki sanatçılarla da uyum içerisinde çalıştı."

Kızı Nazlı İktu ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında, "Babam, meslektaşım, öğretmenim her şeyim. Onu binlerce kez bu sahnede alkışladıktan sonra burada uğurlamak benim için çok zor. Konuşmak da çok zor. Senin kızın olmaktan çok gurur duyuyorum, gurur duymaya devam edeceğim, sana layık olacağım." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Şakirin Camii'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından İktu'nun naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Mesut İktu kimdir?

İktu, 31 Mayıs 1947'de doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne katıldı.

Türkiye'de sahnelenen ilk "Don Giovanni" prodüksiyonunda başrolü üstlenmesiyle tanınan İktu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde farklı dönemlerde genel müdürlük ve sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren İktu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders verdi.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün kurucuları arasında da yer alan İktu'ya, 2025 yılında 53. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilmişti.