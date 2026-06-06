Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nden 'Hayat Boyu Öğrenme' Şenliği: 10 Bin 335 Kursiyer Eserlerini Sergiledi

Aydın'da, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek, sabır ve özveriyle hazırladığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hüsn-i Hat, Ebru, El Sanatları, Giyim ve Nakış, Fotoğrafçılık ve Resim kurslarında hazırlanan öğrenmenin üretime dönüştüğü birbirinden değerli çalışmalar beğeni ile izlendi.

Dikişten, nakışa, tel kırmadan ahşap boyamaya, yapay zekadan resim kurslarına kadar kendilerini geliştirmek isteyen herkes bu merkezde önce ücretsiz eğitim aldı ve sonra da öğrendiklerini sergiledi. "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" parolasıyla beşikten mezara kadar eğitim veren, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi, açılan kursların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi için Hayat Boyu Öğrenme Haftası şenliği düzenledi. El sanatları, nakış, takı tasarım, resim, rölyef, ahşap boyama, halk oyunları, gitar, bağlama, piyano, keman gibi birçok alanda açılan kurslarda yıl boyunca yaptıklarını şenlik havasında sergileyen kursiyerlerin eserleri büyük beğeni kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde mesleki 189 kurs, bin 883 kursiyer, genel 275 kurs, 6 bin 452 kursiyer olmak üzere toplam 464 kurs açıldı. 149 farklı alanda açılan kurslarda ise toplam 10 bin 335 kursiyere hizmet verildi. 2-11 Haziran tarihleri arasında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ise Nazilli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler serisinde sergiler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve kurs sunumları yapılıyor.

Protokolden yoğun katılım

Nazilli'deki bir AVM içerisinde hazırlanan özel alanda açılan sergide hünerlerini protokol üyelerine ve davetlilere gösteren kursiyerler geçmişten geleceğe taşımak istedikleri sandıklardan çıkardıkları ürünleri modernize ederek sunum da yaptı. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Şule Güleken Akbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli ve çevre ilçelerin kurum müdürleri, amirleri, kursiyerler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Canlı performanslar beğeni ile izlendi

Serginin açılışının ardından Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Zeybek Ekibinin gösterisinin protokol üyeleri stantları tek tek gezip usta öğretici ve kursiyerlerinden ürettikleri eserlerle ilgili bilgi aldı. Özbekistan'a davet edilerek girdiği yarışmada dünya ikinciliği elde eden bir usta öğreticinin eserleri ise büyük beğeni kazandı. Öte yandan ebru ve hüsn-i hat sanatçılarının canlı performansları da beğeni ile izlendi. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir yere sahip olan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin Pazar akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.

"Yeni bilgi, beceri ve donanımlarımızla değişime ayak uydurmak zorundayız"

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, yaptığı bilgilendirmede, "Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve değişmeler toplumsal yaşantımızdaki ekonomik e kültürel değişimleri de direk etkilemektedir. Bizler yeni bilgi, beceri ve donanımlarımızla bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu bağlamda bireylerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişimin gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazanması noktasında Halk Eğitimi Merkezimiz büyük önem taşmakta ve geniş hedef kitlesiyle her kesime eğitim vermektedir. Bunun yanında bir diğer amacımız, kadim medeniyeti tanımak, kadim medeniyetin yaşanmışlıklarını, bilgilerini yeni nesillere aktarmaktır. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak kültürel kurslara çok önem veriyoruz. Çünkü bir milleti millet yapan en büyük unsur dilidir, kültürüdür. Çok büyük ve zengin bir kültür birikimimizin olduğu aşikardır. Bunun için, kadim kültürümüzü yaşatabilmek, insanlarımızın kişisel gelişimlerini sağlayabilmek, yeni bilgi, beceri, gelişim ve değişimleri toplumsal yaşantımıza kazandırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak arıcılıktan çocuk bakım elemanına, bilgisayardan tiyatroya, ahşap boyamadan keman kurslarına kadar birçok alanda kurs açmıştır. Bu yıl önem verdiğimiz kurslardan biri de aile okulu kurslarıdır. Net rakamları verecek olursak 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde mesleki 189 kurs, bin 883 kursiyer, genel 275 kurs, 6 bin 452 kursiyer olmak üzere toplam 464 kurs açılmış olup 10 bin 335 kursiyere hizmet verilmiştir. 149 farklı alanda kurs açılmıştır. Üç gün boyunca sürecek olan Nazilli Halk Eğitimi Merkezimizce hazırlanan, giyim, el sanatları, ahşap boyama, takı tasarım, ebru -hat, nakış, rölyef, yiyecek, halk oyunları, müzik gibi pek çok kursumuzun sergisi ve tanıtımları yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Emek, sabır ve özverinin eserleri"

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, sergiyi büyük beğeni ile gezdiğini ifade ederek, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek, sabır ve özveriyle hazırladığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hüsn-i Hat, Ebru, El Sanatları, Giyim ve Nakış, Fotoğrafçılık ve Resim kurslarında hazırlanan birbirinden değerli çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Öğrenmenin üretime dönüştüğü bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm idarecilerimize, eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başsavcı Murat Dilsiz de üretilen eserlerin kadınların gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade ederek geçmişi geleceğe taşıyan bu serginin örnek olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı