Oltu'da kurt kulakları meraları süslüyor

Oltu'da kurt kulakları meraları süslüyor
Erzurum'un Oltu ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan kurt kulağı çiçekleri, meraları renklendirerek görsel bir şölen oluşturdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan kurt kulağı çiçekleri, meraları renklendirerek görsel bir şölen oluşturdu.

Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaladibi mahallelerinde yoğun olarak görülen endemik bitki türü, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkı sunan kurt kulağı çiçekleri, Oltu-Artvin kara yolu güzergahında da dikkat çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla bu doğal güzelliği görüntülüyor.

Oltulu Beyan Onat ise Yusufeli'nden Oltu'ya gelirken çiçekleri fark ettiğini belirterek, "Yolda bu çiçekleri gördüm, durup fotoğraf çektim. Gerçekten çok güzeller, herkesin görmesini isterim" dedi.

Baharın habercisi olarak değerlendirilen kurt kulağı çiçekleri, bölgeyi ziyaret edenlere doğayla iç içe keyifli anlar yaşatıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
