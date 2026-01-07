Olten Filarmoni Orkestrası, Mozart'a adanan konser düzenleyecek
Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde Mozart'a adanan özel bir konser verecek. Piyanist Nehir Özzengin'in solist olarak yer alacağı gecede, Mozart'ın Piyano Konçertosu No.20 ve Senfoni No.41 Jüpiter eserleri seslendirilecek.
Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta müzik tarihinin önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a adanan özel konser gerçekleştirecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde 20.30'da başlayacak konserde solistliği piyanist Nehir Özzengin üstlenecek, orkestrayı daimi şef Jurjen Hempel yönetecek.
Mozart'ın evrensel dilinin yankılanacağı gecede müzikseverler Piyano Konçertosu No.20 ile Senfoni No.41 Jüpiter'i de dinleyecek.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Kültür Sanat