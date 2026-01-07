Haberler

Olten Filarmoni Orkestrası, Mozart'a adanan konser düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde Mozart'a adanan özel bir konser verecek. Piyanist Nehir Özzengin'in solist olarak yer alacağı gecede, Mozart'ın Piyano Konçertosu No.20 ve Senfoni No.41 Jüpiter eserleri seslendirilecek.

Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta müzik tarihinin önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a adanan özel konser gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde 20.30'da başlayacak konserde solistliği piyanist Nehir Özzengin üstlenecek, orkestrayı daimi şef Jurjen Hempel yönetecek.

Mozart'ın evrensel dilinin yankılanacağı gecede müzikseverler Piyano Konçertosu No.20 ile Senfoni No.41 Jüpiter'i de dinleyecek.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Kültür Sanat
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim