Haberler

Öğretmenden Engelli Öğrenciye Gönüllü Eğitim Desteği

Öğretmenden Engelli Öğrenciye Gönüllü Eğitim Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sorgun ilçesinde, öğretmen Nadiye İlerisoy, beyin tümörü sonrası yürüme yetisini kaybeden Eylül Yorulmaz’a 5 yıldır gönüllü olarak eğitim veriyor. Eylül’ün eğitim sürecine katkıda bulunan İlerisoy, öğrencisinin akademik gelişimine ve moraline büyük önem veriyor.

Sorgun ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan Nadiye İlerisoy, beyin tümörü sonrası yürüme yetisini kaybeden Eylül Yorulmaz'a 5 yıldır gönüllü olarak eğitim veriyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde annesi Neslihan Emre'yle birlikte yaşayan Eylül Yorulmaz, 5 yaşında beyninde oluşan tümör sonrası yürüme yeteneğini kaybetti.

Aile, çocuğun tedavisi sürerken eğitim sürecinin aksamaması için Evde Eğitim Uygulaması'na başvurdu.

Süreçten haberdar olan Uygulama Okulu 2'nci kademe öğretmeni Nadiye İlerisoy, dilekçe vererek Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması" kapsamında Eylül'ün gönüllü öğretmeni oldu.

Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Eylül'e yaklaşık 5 yıldır evde eğitim veren İlerisoy, öğrencisinin derslerinden kişisel gelişimine kadar her konuyla yakından ilgileniyor.

Öğrencisinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için de çaba gösteren İlerisoy, Eylül'ün okumaya büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Eylül ile haftanın 5 günü 10 saat ders yaptıklarını anlatan İlerisoy, şunları kaydetti:

"Eylül beyninde oluşan tümör sonrası yürüme yeteneğini kaybetmiş ama okumayı çok seven bir öğrenci. Fiziksel engelinden dolayı evde eğitim alıyor. Hem öğrencimizin akademik eğitimine yardımcı oluyorum hem de onun ders veya ders sonrasında ailesi ile olan ilişkilerine destek oluyorum. Bu durumda olan başka öğrencilerim de var. Ben öğrencilerimin içsel olarak rahatlamalarını da çok önemli buluyorum. Onların kalplerine dokunmak, ders saatleri veya sonrasında öğrencimin benimle geçirdiği zamanı eğlenceli hale getirmek hayat felsefemdir diyebilirim."

Öğrencisiyle karşılıklı duygusal iletişiminin çok iyi olduğunu belirten İlerisoy, "Onun akademik başarısının da olumlu yönde ilerlediğini görüyorum. Eylül, ders esnasında yaptığı hatayı kabul etmeyen, hatayı düzelttiğimde de saatlerce gülebilen bir yapıya sahip." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.