'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek 77'sinde rölyef yapmaya başladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Bahar Bolat, "Öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek başladığı kursta öğrendiği rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan, 4 çocuk, 6 torun sahibi Bolat, hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de sanat öğrenmek için Kasım 2022'de Merzifon Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan rölyef kursuna katıldı.

Çevresindekilerin, "77 yaşından sonra kursa gidip ne yapacaksın" sözlerine aldırış etmeyen Bolat, kursta rölyef sanatının inceliklerini öğreniyor.

Bahar Bolat, AA muhabirine, ilerleyen yaşına rağmen katıldığı kurs sayesinde el becerisini geliştirdiğini söyledi.

Hayatı boyunca hep ev işleriyle uğraştığını, boş durmayı sevmediğini belirten Bolat, sürekli yeni şeyler öğrenmek istediğini dile getirdi.

"Öğrenmek o kadar güzel bir şey ki anlatamam"

Yaşın bir sayıdan ibaret olduğunu anlatan Bolat, "Öğrenmenin yaşı kesinlikle yok. İnsanlar 80 yaşında, 90 yaşında da olsa bir şey öğrenmeye çalışsın. 4 çocuğum var, 77 yaşındayım ama ben öğrenmeyi seviyorum." dedi.

Bolat, katıldığı kurs sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini vurgulayarak, "Evde sıkıldığım için, sosyalleşmek için kursa katıldım. Tek başıma yaşıyorum. Öğrenmek o kadar güzel bir şey ki anlatamam. Evde işleri yapıyorsun, yemek yapıyorsun, oturuyorsun. Bu, değerli bir iş oluyor. Çocuklarıma hatıra olarak kalacak. Herkes bu kurslara katılıp yeni şeyler öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen de insanların hayatına dokunmanın tarif edilemez bir duygu olduğuna işaret ederek, "Halk eğitimi merkezlerinin ne kadar güzel işler yaptığını bir kez daha görmüş olduk. Kursiyerlerimizin işlerini gördüğümüzde biz de yaptığımız işten haz alıyoruz. Eğitimini yarım bırakmış ya da hiç başlayamamış vatandaşlarımıza her alanda kurslar açıyoruz. Öğrenme azminden dolayı Bahar teyzemizi kutluyorum." diye konuştu.

Usta öğretici Yasemin İncekul ise Bolat'ın öğrenme azmiyle örnek olduğuna dikkati çekerek, kurslara 7'den 70'e her yaştan bireyin katılabileceğini kaydetti.