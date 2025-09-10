Öğrencilerle Ormanlık Alan Oluşturuluyor

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde geçen yıl köyün su deposundan boşa akan suyu değerlendirmek için başlattığı projeyle köye ormanlık alan kazandıran imam hatip Hasan Hüseyin Altan, öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu.

İlçeye bağlı Yeşiltömek köyü Meydan Camisi'nde görev yapan 27 yaşındaki Altan, geçen yıl "Boşa Akan Sudan Hayata Can Projesi" kapsamında oluşturduğu ormanlık alanda köy okulunda eğitim gören ve ilk dersi "Yeşil Vatan" olan öğrencilerle fidan dikti, onlara can suyunu verdi.

Her fidana bir öğrencinin adını koyan Altan, ağaçları sahiplendirmenin yanı sıra çocuklara fidan dikme bilincini, doğayı koruma sorumluluğunu ve emanete sahip çıkmayı da aşılamaya çalışıyor.

Altan, AA muhabirine, köyde kullanılan su deposundan bir miktar suyun boş alana aktığını, bunu değerlendirmek amacıyla geçen yıl köylülerin de yardımıyla ormanlık alan oluşturduğunu anlattı.

Köylülerle damlama sistemi kurduklarını ve 700 fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Altan, "Yaz boyunca ormanlık alanlarımız yandı, çok üzüldük. Bir şeyler yapmak istedim. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılını 'Yeşil Vatan' temasıyla hayata geçirdi. Biz de projemizi büyütmeyi hedeflediğimiz için gerekli izinleri alarak öğrencilerimizle fidan diktik. İnşallah her yıl bu alanı genişleteceğiz." dedi.

Yeşiltömek Ortaokulu Türkçe öğretmeni Rasim Büyükcöhcen ise ilk derste öğrencilere ormanların önemini anlattığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizle alana gelerek fidanlarımızı diktik. Öğrencilerimizin ağaç dikmesi ve ormanları yaşatma bilinci bizleri çok mutlu ediyor. Bu orman alanının varlığı gelecek nesillere güzel bir örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Sümeyye Rabia Arıdal da "Bu bölge çok kurak bir yer, ağaç dikerek burayı yeşillendireceğiz." ifadesini kullandı.