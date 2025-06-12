Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı

KARS Hüsnü Mehmet Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları Türk ve dünya edebiyatından romanların karakterlerini canlandırdı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlik büyük ilgi gördü.

Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten'de düzenlenen etkinlik, lisenin kitap kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri tarafından hazırlandı. Öğrenciler yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlar ve roman kahramanlarını canlandırdı. Geleneksel hale getirilen festivalde dönemin ve romanın içindeki karakterlerin kostümleri özenle hazırlandı ve romanlardan küçük kesitler sergilendi. Öğrenciler, canlandırdıkları karakterleri defile olarak katılımcılara sunduktan sonra hazırlanan stantların başına geçti. Stantları gezen katılımcılar, kitaplar ve karakterler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrenciler kıyafet ve makyajla Jane Austen'in Aşk ve Gurur, Namık Kemal'in İntibah, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Lev Tolstoy'un Anna Karenina, Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu, Jose Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı, Franz Kafka'nın Dönüşüm, Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye, Jose Saramago'nun Körlük, Antoine de Saint Exupery'nin Küçük Prens, Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu, Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazmalım, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu, Yaşar Kemal'in İnce Memed, Tracy Chevalier'in İnci Küpeli Kız, Louisa May Alcott'un Küçük Kadınlar, George Orwell'in 1984, Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna, William Shakespeare'in Romeo ve Juliet, Honore de Balzac'in İki Yeni Gelinin Anıları, Arthur Conan Doyle'nin Sherlock Holmes ve J.K. Rowling'in Harry Potter'i canlandırdı.

'KİTAP OKUMAYA TEŞVİK EDİCİ BİR ETKİNLİK'

Geçen yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından 'Bihter' karakterini canlandırdığını söyleyen öğrencilerden Kevser Ubiç (16), "Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabından 'Sonya Marmeladova' karakterini canlandırıyorum. Güzel, eğlenceli bir etkinlik. Kitap okuyoruz ve bu etkinlik kitap okumaya teşvik edici bir etkinlik. Kitabımızı okuyarak o karakteri yaşıyoruz" diye konuştu.

Kültür açısından çok büyük bir değişiklik yaşadığını söyleyen Kübra Demir (17), "Çünkü kitapları okudukça aslında farklı kültürlerin, farklı inançlara ve düşünce yapısına sahip insanların nasıl hissettiğini bize kitapta yansıtmış oldu. Hem kültürlendik hem bakış açılarını gördük. Bu konuda bize çok katkı sağladı" dedi.

İlk defa etkinliğe katılan Hazal Mamik (15) ise "Arkadaşlarımla beraber Jose Saramago'nun Körlük kitabını okuduk ve buradaki karakterleri canlandırdık. Kitapta geçen karakterlerin bakış açısı gerçekten ilgimizi çekti ve çok güzel bir kitaptı. Çok güzel bir duygu daha önce hiç katılmadım, ilk defa katılıyorum. Bu etkinlik farklı kültürleri ve bakış açılarını tanımamıza neden oluyor" diye konuştu.