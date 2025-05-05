Öğrenciler 'Ben Her Yerde Varım' Projesi ile Sosyal Sorumluluk Kazanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri nisan ayı etkinliklerini Çamyurdu İlkokulu'nda gerçekleştirdi.

Projeyle, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, Çamyurdu İlkokulu'nda geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama, drama çalışması ve temel düzeyde robotik kodlama etkinlikleri düzenledi.

Etkinlik kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ebru Deveci de etkileşimli masal anlatımı gerçekleştirdi.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeye katkı sağlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan şefi Aytül Atalay, Bilişim Teknolojileri alan şefi Merve Namtepe, Deveci ve etkinlikte görev alan öğrencilere teşekk etti.