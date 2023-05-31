Odunpazarı Belediyesi Rölyef Atölyesi kursiyerleri sergi açtı

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri bünyesinde yer alan 'Rölyef Atölyesi' kursiyerleri dönem sonu sergisi açtı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, rölyef kursiyerlerinin yıl boyunca atölyede ürettikleri eserler yer aldı.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri bünyesinde eğitmenliğini Yaşar Girgin'in yaptığı Rölyef Atölyesi'nin kursiyeleri, yıl boyunca atölyede yaptıkları eserleri, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde açtıkları sergi ile vatandaşların beğenisine sundu. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, eğitmen Yaşar Girgin ve kursiyerlere verdikleri emek için teşekkür etti. Emeğin en yüce değer olduğunun altını çizen Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"Odunpazarı Belediyesi ile bu emeği gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnsanın bildiğini başkasına öğretmesi kadar güzel ve yararlı bir şey yok. Biz halk merkezlerini bu nedenle açtık. Halkımızın, her yaşta ve çağda eğitime ihtiyacı var. Bunu inkar edemeyiz. Burada gördüğümüz eserler de yeteneklerinizin yıllar sonra keşfedilmesi sonucu ortaya çıktı. Keşke, bu yetenekleriniz daha önce keşfedilseydi. Bu eğitim politikalarımızın, farklı bir noktada olması halinde elde edeceğimiz sonucu gösteriyor."

Halk Merkezlerinin sayısını artırmak istediklerini söyleyen Başkan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinin buna engel olduğunu belirtti. Bu engeli aşmanın yollarını aradıklarını kaydeden Başkan Kurt, "Bizden önceki dönemlerde de bu kurslar oluyordu, ama Kırmızıtoprak ve Orhangazi Mahallesi'nde olmuyordu. Halkçı belediyecilik anlayışı ile biz bu çalışmaları tabana indirdik. Halkımızın ayağına getirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, sergiye katılanlarla birlikte Rölyef Sergisi'ni gezdi. Eserlerin sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kurt, eser sahiplerinden uyguladıkları teknikleri öğrendi. Rölyef Sergisi, sergiye katılanlardan tam not aldı.