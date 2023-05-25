Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Yıl Sonu Resim Sergisi açıldı

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'ndeki resim atölyelerinin kursiyerleri, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları 'Halk Merkezleri Yıl Sonu Resim Sergisi'nde beğeniye sundu.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi fuaye alanında yıl sonu sergisi açan Odunpazarı Belediyesi'nin kursiyerleri, yaptıkları tabloları sergiliyor. Sergi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Kurt, uzun bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan eserlerin sergilendiğini kaydetti. Sanatın her türüne sonuna kadar destek olduklarını belirten Kurt, şunları söyledi:

"AYIN 28'İNDE BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ ESKİŞEHİR GİBİ YAPALIM"

"Şimdiye kadar yetenekleriniz keşfedilmiş olsaydı çok büyük sanatçılar olabilirdiniz. Örneğin ilkokulda yeteneğiniz keşfedilmiş olsaydınız çok daha büyük işler yapabilirdiniz. Ne yazık ki bizim eğitim sistemimizde sanat arka plana atılmış. İnsanları başka şeylerle uğraştırarak uyutuyorlar, uyuşturuyorlar. Siz, ancak emekli olup rahatladıktan sonra o işi gerçekleştirme şansını yakalayabiliyorsunuz. Bunu da sosyal demokrat bir belediye bulursanız yaparsınız. Hakkını yememek lazım, bu işler bizden önceki dönemde de yapılıyordu ama koca Eskişehir'de, Tabakhane'de bir tane kurs merkezi vardı. Gökmeydan Mahallesi'nde yaşayan hemşerimiz kursa gelebiliyordu ama Sultandere'de, Orhangazi'de, Büyükdere'de, Yıldıztepe'de, Kırmızıtoprak'da yaşayan gelemiyordu. Şimdi biz, 16 mahallede 17 halk merkezi açtık. Oraya biz kursu götürdük. Böylece bu eserler ortaya çıkmaya başladı. Halkçı ve halktan yana bir bakışla bu işler daha fazla gelişti. Şimdi de sıra sizde. 28 Mayıs Pazar günü, böyle bir yönetimi seçmeniz lazım. Ayın 28'inde bütün Türkiye'yi Eskişehir gibi yapalım. Özellikle kadın hakları tehlike altında. Tehlikeli bir bakış açısı geliyor. İstanbul Sözleşmesi bir gecede iptal edildi. '6284 sayılı Kanun yanlıştır' diyen zihniyet Meclis'e girdi. Eğer cumhurbaşkanı demokrat, sosyal demokrat biri olmazsa bu kanunların hepsi biter. Türkiye Cumhuriyeti, kadınları erkeklerle eşit yapmış. Dünyadan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş. 100 yıl sonra bunları kaybetmeyelim. Bu işin şakası yok."