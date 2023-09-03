Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in Kurtuluşunu Mithat Körler Konseriyle Kutladı

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü, Mithat Körler konseri ile kutladı. Hamamyolu Caddesi'nde gerçekleşen konsere binlerce Eskişehirli katıldı. Konserde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, büyük zaferin ve Eskişehir'in kurtuluşunun 101'inci yılını kutladı.

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Eskişehir'in Kurtuluşunun 101'inci yılı nedeniyle Hamamyolu'nda muhteşem bir halk konseri düzenledi. "Kurtuluşa Adanmış Bir Tarih Kurtuluşa Adanmış Bir Şehir" sloganı ile gerçekleşen konserde, Mithat Körler sahne aldı.

Mithat Körler Konseri öncesinde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları sahneye çıktı. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nı okudu. Ardından da okudukları şiir ve türkülerle Eskişehir'in Kurtuluşunu ve Ulusal Kurtuluş Savaşını anlattı. Bu gösterinin ardından Eskişehir'in sanatçı Mithat Körler ve Boğaziçi Orkestrası sahne aldı.

"KURTULUŞUMUZU SAĞLAYAN BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL VE SİLAH ARKADAŞLARINA, AZİZ GAZİLERİMİZE ŞÜKRAN VE MİNNET DUYGULARIMIZI İLETİYORUZ"

Konserine Eskişehir Marşı ile başlayan Körler, çok anlamlı bir günde çok güzel bir parkta Eskişehirliler ile bir araya geldiklerini söyledi. Körler, "Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlu olsun. Bu kurtuluşumuzu sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, aziz gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı iletiyoruz. Bugün Eskişehir'in kurtuluşunun 101'inci yılını en güzel ve coşkulu bir şekilde kutlamak için buradayız. Bu duyarlılığı gösteren ve bu günü sizlerin coşkusu ile kutlamamızı sağlayan Odunpazarı Belediyesi'nin değerli Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"EMPERYALİZME KARŞI ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINI VEREN TÜRK ULUSU, DÜNYADAKİ EZİLEN DİĞER ULUSLARA ÖRNEK OLDU"

Konserde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'in Kurtuluşunun 101'inci yılını kutladı. Kurt, şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerim, bayramınız kutlu olsun. 101 yıl önce belki bu sokaklarda Yunan askerleri vardı, ama atalarımız, dedelerimiz canını dişine takarak mücadele etti. Onları, ülkemizden dışarı attı. Emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşını veren Türk ulusu, dünyadaki ezilen diğer uluslara örnek oldu. 1 Eylül'de Seyitgazi, 2 Eylül'de Eskişehir, en sonunda da 9 Eylül'de İzmir'de düşmanı denize döktük. Ondan sonra da bugünün demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımıza minnetlerimiz, şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum. Mithat Körler Eskişehir'in en önemli sanatçılarından. Eskişehir'de oturup da İstanbul piyasasına ve Türkiye piyasasına damgasını vuran ender Eskişehirlilerden biri. O nedenle Mithat Körler'i tercih ediyoruz. Biz sizi bu en önemli günümüzde en önemli sanatçımız ile buluşturalım istedik."