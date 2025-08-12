Novi Pazar Türk Kültür Merkezi Öğrencileri Kayseri'yi Ziyaret Etti

Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri, "Dil, Tarih ve Kültür; Türkiye Yaz Okulu" kapsamında Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belgrad Eğitim Müşavirliği, Erciyes Üniversitesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen program çerçevesinde kente gelen öğrenciler, "Kayseri Kültür Yolu" gezisine katıldı.

Gezide, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar ile kentin kültürel mekanları tanıtıldı.

Doğal güzelliklerin de yer aldığı turda öğrencilere kentin kültürel mirasını koruma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program sonunda misafir öğrenciler, şehrin köklü geçmişi ve kültürel çeşitliliğinden duydukları memnuniyeti belirtti.