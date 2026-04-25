Ödüllü yönetmenin yeni belgeseli Kosova'da çekildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi, ödüllü yönetmen Dr. Fatih Diren, yeni belgesel filminin çekimlerini Kosova'da tamamladı.

2025 yılının en çok ödül alan kısa metraj belgesellerinden biri olan 'Baletler Köyü'nün ardından Diren, bu kez Boşnak gelin makyajını konu alan yeni projesiyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Dr. Fatih Diren'in üstlendiği 'Baletler Köyü' belgeseli, 2025 film sezonunda ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle yılın en çok ödül alan kısa belgeseli olmuştu. Gerçek yaşam öykülerini anlatan yeni belgeselin çekimleri ise Kosova'da tamamlandı. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen çekimler, Prizren'e bağlı Planjane köyünde yapıldı. Belgeselde, Boşnak gelinlerin geleneksel yüz makyajı sanatı ve bu makyajın kültürel anlamı ele alınıyor. Çekim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yönetmen Dr. Fatih Diren, daha önce gerçekleştirdikleri projelere de değinerek şu ifadeleri kullandı;

"Çorum'un bir köyünden yetişen 13 baletin hikayesini çekmiştik ve 2025 yılında Türkiye'de en çok ödül alan kısa ve belgesel olmuştu. Bu sene de yeni bir proje çekimini yaptık. Kosova'daki çektiğimiz belgeselin konusu Boşnak gelin makyajı. Çekimlerini bitirdik. Şu an kurgu aşamasında"

"Boşnak gelin makyajı nazardan korunmak için yapılıyor"

Belgeselin içeriğine ilişkin detaylar paylaşan Diren, söz konusu gelin makyajının sıra dışı özellikler taşıdığını belirterek; "Bir geline yapılan düğün makyajını çektik ama gerçekten sıra dışı bir makyaj. İnsanlar bunu gördüğünde zaten anlayacaklar. Farklı renkler var; mavi, beyaz, kırmızı, altın rengi gibi. Bunların hepsinin bir anlamı var. Aslında bu makyajın amacı gelinin nazardan korunması için yapılıyor. Damat veya başkaları gördüğünde gelini daha çirkin hatta korkutucu gibi gösteriyor ki gelinin güzelliğine nazar değmesin. Bu bir töre. Düğün törelerini de filmde detaylı olarak anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Belgeseller toplumsal hafızayı geleceğe taşıyor"

Çekimlerin yaklaşık 5 gün sürdüğünü belirten Diren, Yunus Emre Enstitüsü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, belgesellerin aynı zamanda toplumsal hafızaya katkı sunduğunu vurguladı. Diren, "Aslında bunlar toplumsal hafıza dediğimiz, yıllar yılı biriken kültürel hikayeler. Biz bunları geleceğe taşıyoruz. Filmleştiriyoruz ki ölümsüz olsun. Sürekli ekip olarak araştırma halindeyiz. İlginç bulduğumuz hikayeleri inceliyoruz ve 'bu film yapılabilir' diye düşünüyoruz" dedi. Film festivallerine ilişkin eleştirilerini de dile getiren Yönetmen Dr. Fatih Diren, özellikle Türkiye'deki bazı festivallerde objektiflik sorunları yaşandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu;

"Türkiye'deki bazı film festivalleri maalesef çok objektif değiller. Bu eleştirileri zaten sosyal medyada da yapıyorum. Herkes kendi tanıdığını, arkadaşını desteklemeye çalışıyor, onun filmini finale çıkarmaya çalışıyor veya ödül vermeye çalışıyor. Hepsi böyle demiyorum ama özellikle büyük olmayan festivallerde bu sıkıntılar oluyor. Bu durum bizlerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Biz de o yüzden artık daha çok yurt dışı ağırlıklı festivallere göndermeye çalışıyoruz filmlerimizi. Zaten 'Baletler Köyü' de çok sayıda ödülü yurt dışından aldı." - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı