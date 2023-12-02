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Niloya ve arkadaşları hafta sonuna renk katıyor

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Yeni sezona yepyeni bir müzikal ile "Merhaba" diyen ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, İstanbul'daki minik dostları ile bir araya geliyor. Çizgi kahraman en yakın arkadaşları Mete ve Tospik'le beraber hafızalara kazınan şarkıları ve eşsiz sahne gösterileri eşliğinde sahneleyecekleri yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile sevenlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

YouTube'da 5 buçuk milyon abone sayısı ile 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Niloya, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Ekranların sevilen yerli çizgi kahramanı, şimdilerde bambaşka bir maceraya çıkmaya hazırlanıyor. Çizgi kahraman, eğlenceli şarkıları ve göz alıcı dekoruyla çocuklara muhteşem bir zaman dilimi vadeden yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile şehrine geliyor.

Türkiye'nin birçok iline konuk olan Niloya ve arkadaşları; doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken, eğlenceli bir zaman dilimi sunuyor. Bu kapsamda çizgi kahramanlar, minik dostlarını 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne 3 Aralık Pazar günü ise saat 15.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'ne unutulmaz bir deneyim yaşamaya çağırıyor.

Ses Nereden Geliyor?

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarını keyif dolu bir hikâyeye çıkarıyor. Arkadaşı Mete ile gizemli bir ses duyan Niloya sesin nasıl ve nerden geldiğinin peşine düşer. Buldukları eski bir radyodur. Sonrasında babasına ait olduğunu öğrendiği radyoyu bıraktığı yerde bulamaz. Niloya karşılaştığı meraklı kargalardan yardım ister; kukla oynatıcısında gördüğü başka bir radyo kafasını karıştırır. Uzun ve sürprizli bu serüvende Mete, Murat, baba, Tospik ,Bay vakvak ve Kargalar Niloya'nın yol arkadaşları olacaktır.

Haberler.com / Ayça Elal - Kültür Sanat

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