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Nijerya'da 6. Asya Film Festivali Düzenlendi

Nijerya'da 6. Asya Film Festivali Düzenlendi
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 6. Asya Film Festivali, kültürel etkileşimi teşvik etmek amacıyla 9 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Festivale Türkiye de katılarak, Türk sineması ve kültürü tanıtıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da 6. Asya Film Festivali düzenlendi.

Abuja'daki Çin Kültür Merkezi'nde 5 gün süren festivale, Nijerya'da faaliyet gösteren ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkenin kültür merkezlerinin temsilcilerinin yanı sıra büyükelçiler, konsoloslar, kültür ataşeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

9 ülkenin büyükelçiliklerin himayesinde düzenlenen festival, kültürel etkileşimi teşvik etmek ve Asya sinemasını tanıtmak adına önemli bir platform sundu.

Nijerya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Musa Erbaş, AA muhabirine, festival boyunca her gün farklı ülkelerin yapımı olan iki filmin izleyicilerle buluştuğunu belirtti.

Erbaş, film gösterimlerinin yanı sıra her ülkenin kendi kültürüne özgü yiyecek ve içecekleri tanıtarak izleyicilere sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin UNESCO Mirasları ve Türk kültürü tanıtıldı

Erbaş, festivalde Türk yapımı "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin gösteriminin yapıldığını söyledi.

Festivalde Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı bulduklarını vurgulayan Erbaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes, Afrodisias, Topkapı Sarayı, Hierapolis, Xanthos, Hattuşa, Ayasofya, Sultanahmet Cami ve Ani Harabeleri'ni konu alan bir sergi düzenlendiğini kaydetti.

Erbaş, sergide ayrıca Türk el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan çini sanatı eserlerinin sergilendiğini ve ziyaretçilere bu sanat hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Festival kapsamında katılımcılara kumda pişirilen Türk kahvesi, Türk lokumu, Türk çayı ve Türk mutfağından seçkin lezzetler de ikram edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Kültür Sanat
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