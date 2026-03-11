Haberler

Niğde'de "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı

Güncelleme:
Niğde'de Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi' açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, serginin kültürel değerleri yaşatma amacı taşıdığını belirtti.

Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezleri olarak sene sonunda büyük sergiler dışında ramazana özel sergi açtıklarını söyledi.

Özbek, "Adalet, tevazu, sabır konuları da işleyeceğiz. Peygamber Efendimizin doğumunun 1500'üncü yılı olması hasebiyle böyle anlamlı bir çalışma için bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Emeği geçen kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise düzenlenen sergiden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Serginin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin erdem değer ve eylem anlayışı çerçevesinde düzenlendiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Sabır, tevazu ve adalet gibi değerleri hayatımızın her alanına yansıtmak ve Peygamber Efendimizin güzel ahlakını toplum hayatında canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Halk Eğitim Merkezi olarak, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşımıza yönelik kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda çok sayıda kurs ve etkinlik düzenlemekte, geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya ve değerlerimizi yeni nesillere aktarmaya gayret etmekteyiz. Buradaki 65 eser, kursiyerlerimizin sabırla, emekle ve gönülden ortaya koyduğu çalışmaların bir ürünüdür. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
