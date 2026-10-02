Niğde'de 6. Gastronomi Festivali 10 ülkeden 400'e yakın şefi ağırlıyor

Niğde'de kentin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" başladı.

" Niğde'nin En Lezzetli Festivali ve En Eğlenceli 10 Günü" temasıyla Valilik, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalin açılışı kapsamında Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte festival alanına yürüdü.

Niğde Sakarya İlkokulu öğrencilerinin festival alanında gösteri sunmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı okundu.

Vali Nedim Akmeşe, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk kültüründeki sofraların insanı insana yaklaştıran, komşuluğu ve misafirperverliği en samimi biçimde yaşatan köklü bir gönül köprüsü olduğunu söyledi.

Gastronominin de sofralara ulaşan yemeğin ötesine geçtiğini ifade eden Akmeşe, gastronominin şehrin üretimini, kültürünü ve hikayesini yansıtan güçlü bir alan olduğunu belirtti.

Niğde'nin binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu kültürün güzel bir örneğini Tyana'da görüyoruz. Tyanalı Chrysippos'un 2 bin yıl önce yazdığı ve sonraki kaynaklarla günümüze ulaşan ekmek tarifleri un, peynir, bal ve haşhaşın bu coğrafyanın sofra kültüründe ne kadar eski bir yere sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün de aynı topraklar üretmeye devam ediyor. Bugün 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz bu festival de o hikayeyi daha fazla insana ulaştırmanın en güzel yollarından biri. Önümüzdeki 10 gün boyunca kentin üreticileri, esnafı, şefleri, yöresel ürünleri ve misafirperverliği bu alanda buluşacak."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'deki topraklardan çıkan çok değerli ürünlerle sofraları süsleyeceklerini dile getirdi.

Niğde'nin birçok alanda zengin bir şehir olduğunu anlatan Özdemir, "Niğdeliler zenginliklerini vitrinlerinde göstermezler, sofralarında gösterirler. İnşallah bu festivaller de Niğde'mizin bu zenginliğine büyük değer katacaktır. Festivalin 6'ncısını düzenliyoruz, kolay bir şey değil bu. İlk festivalleri meydanda yapmıştık ve iki esnafımız zor katılmıştı ama bugün 300'ün üzerinde esnafımız var. 10 farklı ülkeden 400'e yakın şefimiz var. Uluslararası bir gastronomi festivaline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri önce kurdele kesti, ardından festival ateşini yakarak açılışı gerçekleştirdi.

Şarkıcı Kıraç'ın bu akşam konser vereceği festival, 11 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA