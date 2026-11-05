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Niğde Çamardı'da Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Güçlü Türkiye" temalı sergi açtı

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Niğde Çamardı'da Atatürk Ortaokulu öğrencileri 'Güçlü Türkiye' temalı sergi açtı
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türkiye" temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrenciler, milli savunma sanayisi ürünleri ile Niğde'nin kültürel mirasını yansıtan maketleri ziyaretçilere tanıttı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türkiye" temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı sergide, milli savunma sanayisi ürünleri ile kültürel miras eserlerinin maketleri bir araya getirildi.

Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, aynı zamanda Çamardı Genç Ofis Resim Eğitmeni Derya Çalta'nın rehberliğinde hazırlanan sergide öğrenciler, el emeğiyle oluşturdukları maketleri ziyaretçilere tanıttı.

Çalışmalarda Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve Niğde'nin tarihi zenginlikleri ele alındı. Sergide öğrenciler Elife Kıraç TBMM binası, Hanım Hejin Avcı Hürkuş eğitim uçağı, Adem Eke Otokar Cobra zırhlı kara aracı, Bekir Ok Atak helikopteri ve Furkan Gün MİLGEM kapsamında geliştirilen milli gemi maketiyle yer aldı. Niğde'nin kültürel mirasını yansıtan çalışmalarda ise Dürdane Ebrar Serttaş Gümüşler Manastırı, Talha Çınar Niğde Saat Kulesi, Hayrunnisa Camcı da tarihi su kemerleri maketlerini tanıttı.

Öğrenciler, sorumluluğunu üstlendikleri eserlerin özelliklerini ve önemini ziyaretçilerle paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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