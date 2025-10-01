Haberler

Niğde 5. Gastronomi Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Niğde 5. Gastronomi Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Gastro Niğde Derneği, 17 Ekim'de başlayacak 5. Gastronomi Festivali'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Dernek başkanı Rıdvan Toprak, bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak festivalde 70 yabancı yarışmacının katılacağını duyurdu.

Gastro Niğde Derneği'nin yapacağı "Niğde 5. Gastronomi Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Dernek başkanı Rıdvan Toprak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bugüne 167 ziyaret ve 47 etkinlik yaptıklarını söyledi.

Kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8-9 ay önce kurulan derneğimiz 5. Gastronomi Festivali'ni üstlendi. Bu yıldan sonra festivali uluslararası yapacağız. Bizler bu süreçte her günümüzü festival için çalışarak geçirdik. Daha önce yapılan yanlışlardan ders aldık ve aynı hataları yapmamak için özen gösterdik. Özellikle bu sene yapılacak festivale yurt dışından 70'e yakın yarışmacı ve jüri getiriyoruz. Bunların içinde İran, Filistin, Suriye, Rusya, Moldova ve Japonya gibi 10'a yakın ülkenin ziyaretçi şeflerini de burada 4 gün gün boyunca misafir edeceğiz. 17 Ekim'de başlayacak festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
