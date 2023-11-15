Denizli'de Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan ney kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Kurs süresince öğrencilere üflemede oturuş, tutuş, neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetli üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen seslerin önemi anlatılıyor. Gerçekleştirilen eğitimler özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi görürken, ney ile aralarında bağ kuran kursiyerler stres atıyor.

Ney kursuna ilgi her geçen gün artıyor

DENİZLİ - Denizli'de Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslar arasında yer alan ney kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara olan talep her geçen gün artıyor. Yeni kurslara ağırlık veren halk eğitim merkezinde en fazla talep alan kurslar arasında "ney kursu" da ilk sıralarda yer alıyor. Kurs süresince öğrencilere üflemede oturuş, tutuş, neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetli üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen seslerin önemi anlatılıyor. Gerçekleştirilen eğitimler özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi görürken, ney ile aralarında bağ kuran kursiyerler stres atıyor. Neye olan ilginin yanı sıra halk müziği ve bağlama alanlarında da artış yaşanıyor.

Neyin çok önemli bir sanat olduğunu ifade eden kurs hocası Tevfik Yusmak, "Şu anda hafta içlerinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde sabah dokuz öğlen on iki akşamları ise altı-dokuz arasında iki grup şeklinde faaliyet gösteriyoruz. Biz burada Türk halk ezgileri, Türk sanat müziği de okuyoruz. Genelde bu işe meraklı insanlar geliyor. Öğrenime talep çok ama ney öğrenmesi zor olduğu için bir süre sonra bırakanlar oluyor. Genellikle bu işe meraklı, hırslı olan insanlar bizimle birlikte kalıyor. Ney dokuz boğumdur. Dokuz boğum olma sebebi ise insanı dünyaya dokuz ayda yolculuk yaptığının bir işaretidir. Aynı zamanda yedi tane perdesi var. Bu da yedi kat gökten bahsediyor.

Ney kargası zor bulunan bir karga, kırk-elli milyonda bir ney kargası bulunuyor. Her kargadan ney olmaz. Dokuz boğum olma şartı vardır" dedi.

Cami hocası olarak görev yapan ve aynı zamanda da ney kursuna yönelen Yakup, "Yaklaşık iki buçuk yıldır ney kursuna geliyorum. Daha önce merakım vardı ama bir türlü nasip olmadı ardından buraya geldiğimde hocam çağırınca ben de katılmak istedim. Biraz yol kat ettik daha iyisi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Sıkı bir çalışma ile bizi burada ney üflemeyi öğretiyor"

Severek kurslara devam ettiğini ve dinleyince de çok mutlu olduğunu anlatan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Betül Alkış, "Neye duyduğum ilgiden dolayı buraya geldim. Buraya gelmeden önce Tevfik hocamı çok duydum ve metinlerini de görüyordum. Geldikten sonra burada iyi, sıkı bir çalışma ile bize burada ney üflemeyi öğretiyor. Bırakmayı da düşünmüyorum" dedi.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Maden, "Kurumumuzdan pek çok kurstan bir tanesi ney kursumuz. Tevfik hocamız bu işin üstadı, kendisi 33 yıldır bu işle uğraşıyor. Kendisini tanıyan kitlelere neyi sevdiren bir hocamız. Katılımı oldukça ilgi gören kurslarımızdan bir tanesidir. Ney zor bir müzik aleti olduğu için çoğu öğrencimiz tam öğrenmeden aramızdan ayrılmak zorunda kalıyor. Mevcut öğrencilerimiz yavaş yavaş çalabiliyorlar ve devam edilecek. Tüm Merkezefendi ilçesinde müziğe özellikle neye ilgisi olan herkese kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.