Haberler

NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler Ihlara Vadisi'ni keşfetti

NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler Ihlara Vadisi'ni keşfetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenleri ve 35 öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılar, vadinin tarihi ve jeolojik özellikleri hakkında bilgi aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademisyen ve öğrencileri, Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi.

Üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören 35 öğrenci ile akademisyenler, rehberler eşliğinde düzenlenen etkinlikte vadinin jeolojik süreçleri hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, vadi içindeki tarihi kilise ve şapelleri gezip, inceledi.

Etkinliğin sorumlularından Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, düzenlenen etkinlikte, yaşamsal becerilere ihtiyaç duyulan dayanıklılık, ekip ruhu ve stratejik planlama gibi becerilerin doğa sporları aracılığıyla pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi