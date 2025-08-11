Nevşehir'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 3'üncü kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de, 2- 10 Ağustos tarihleri arasında, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çevre illerden ve yurt dışından yoğun katılım oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 3'üncü kez Nevşehir ev sahipliği yaptı. Festivalde, yerli ve yabancı misafir yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı artarken esnaf, satışların beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi. Nevşehir'de festival kapsamında, 2- 10 Ağustos tarihleri arasında, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çevre illerden ve yurt dışından katılım yoğun oldu. Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Nevşehir'de belirlenen '12 Lezzet Noktası'nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Nevşehir'de unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.